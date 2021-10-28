Антиковидные ограничения в Санкт-Петербурге продолжат действовать после 7 ноября

Власти Петербурга уже приняли решение о ковидных ограничениях после 8 ноября. Так, общепит, кинотеатры и развлекательные заведения будут работать только до 23:00. То же самое касается и массовых мероприятий. Кроме того, работодателям по-прежнему рекомендуется перевести на удаленку пожилых работников, а также людей с хроническими заболеваниями.

Вместе с тем Александр Беглов подчеркнул, что если коронавирус будет прогрессировать, в городе могут принять и другие ограничительные меры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

