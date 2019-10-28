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28 октября 2019, 06:30

Общество

В Серпухове посреди дороги выросли деревья

В Серпухове посреди дороги выросли деревья

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В Серпухове на новой дороге выросли деревья. Автомобилисты в недоумении. Посередине проезжей части, проложенной в городе совсем недавно, внезапно асфальт заканчивается и дорогу автомобилям преграждают древесные стволы.

Как удалось выяснить автору этого видео, местные жители были против строительства дороги. И когда начали работы, успели выбежать из домов и отстоять несколько растений, а заодно и один бетонный столб. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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