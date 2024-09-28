28 сентября, 11:15Происшествия
Новости регионов: в результате взрыва на АЗС в Дагестане погибли 12 человек
Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 12, еще 11 человек пострадали. Глава региона пообещал их семьям оказать всю необходимую помощь. Власти республики объявили субботу, 28 сентября, днем траура.
Еще 2 человека погибли в результате аварии в Томске. Кроме того, был госпитализирован один пострадавший. Массовое ДТП, в которое попали 5 машин, произошло на мосту через железнодорожный перегон.
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