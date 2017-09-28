28 сентября 2017, 07:45В мире
Скончался основатель Playboy Хью Хефнер
Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92 году жизни, передает телеканал Москва 24.
Хефнера называют культовой фигурой Америки. Во время Второй мировой войны он работал военным корреспондентом, а затем на собственные деньги решил издавать журнал.
Свой первый номер Хефнер выпустил в 1953 году, на его обложке была Мэрилин Монро. Сейчас Playboy – один из самых известных в мире брендов. Он выпускается на различных языках, русская версия журнала выходит с 1995 года.
Дело жизни Хью Хефнера оказалось очень прибыльным, состояние издателя оценивалось в 50 миллионов долларов.