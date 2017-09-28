Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября 2017, 07:45

В мире

Скончался основатель Playboy Хью Хефнер

Скончался основатель Playboy Хью Хефнер

Рыбный дождь прошел на северо-востоке Мексики

Почти треть арсенала боеприпасов была уничтожена из-за пожара под Винницей

"Москва и мир": парк в Южном Бутове и уничтожение террористов в Сирии

Движение всех видов транспорта остановлено в Винницкой области Украины

Поезда из Украины в Москву прибудут с задержками из-за пожара

Уголовное дело завели на Павла Дурова в Иране

Пожар вспыхнул на оружейных складах в Винницкой области Украины

"Раскрывая тайны дня": русский язык на Украине

"Сеть": лыжи и конкурс мокрых купальников

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92 году жизни, передает телеканал Москва 24.

Хефнера называют культовой фигурой Америки. Во время Второй мировой войны он работал военным корреспондентом, а затем на собственные деньги решил издавать журнал.

Свой первый номер Хефнер выпустил в 1953 году, на его обложке была Мэрилин Монро. Сейчас Playboy – один из самых известных в мире брендов. Он выпускается на различных языках, русская версия журнала выходит с 1995 года.

Дело жизни Хью Хефнера оказалось очень прибыльным, состояние издателя оценивалось в 50 миллионов долларов.
видео за рубежом Иван Лозовой Евгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика