Более тысячи жителей Пакистана стали жертвами наводнения. Об этом сообщает Национальное управления по борьбе со стихийными бедствиями.

Еще более 1,5 тысячи граждан получили различные травмы. Стихия разрушила тысячи километров дорог, почти 150 мостов и около тысячи домов, а также уничтожила несколько сотен тысяч голов скота.

По последним данным, наводнения навредили более чем 33 миллионам жителей.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.