ЦОДД оценил загруженность столичных дорог в 2 балла

Сотрудник ЦОДД рассказал о загруженности дорог в столице. По его словам, движение в Москве относительно свободное, дорожный трафик составляет 2 балла.

Однако на севере города сложно проехать в сторону ТТК по Ленинградскому шоссе от Московской кольцевой до Беломорской улицы. Там после пересечения Беломорской произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Участники аварии перекрыли правый ряд. Длина затора – 2 километра.

На южной стороне ТТК сложно проехать от Южнопортовой улицы до Остаповского проезда. Там произошло ДТП с двумя автомобилями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.