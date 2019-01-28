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28 января 2019, 18:45

Происшествия

В Подмосковье водитель сбил мужчину, а затем протащил его на капоте

В Подмосковье водитель сбил мужчину, а затем протащил его на капоте

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В Подмосковье водитель сбил мужчину, а затем еще какое-то время тащил его на капоте. Это произошло в Подольске на улице Рощинская. Инцидент на видео сняли очевидцы.

Сначала водитель протаранил несколько машин, а когда его попытали остановить и вытащить из автомобиля, он нажал на газ, наехал на человека и попытался скрыться с места ДТП.

Автор этих кадров утверждает, что за рулем Chevrolet находился местный житель, который работает инструктором в одной из автошкол. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия Олег Шоммер
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