В Дзержинском спасли кота с дерева при помощи подъемного крана

На Спортивной улице в Дзержинском спасли кота, который сутки просидел на дереве. Питомец забрался так высоко, что пришлось использовать подъемный кран. Пленника на ветке разглядели местные жители и начали искать помощь. В итоге откликнулись работники, которые обрезают деревья. Они подготовили оборудование и аккуратно спустили пушистого под одобрительные возгласы очевидцев.

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