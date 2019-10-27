Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября 2019, 09:15

Происшествия

В Дзержинском спасли кота с дерева при помощи подъемного крана

В Дзержинском спасли кота с дерева при помощи подъемного крана

Московские центры соцобслуживания отметят Хэллоуин

С понедельника звонки в московских школах "запоют"

Географический диктант в Москве напишут почти на 200 площадках

В четырех округах Москвы изменилась схема движения транспорта

На Горьковском направлении запустили компенсационные автобусы

Каховскую линию метро закрыли для пассажиров

Россияне потратили на успокоительные препараты 3 миллиарда рублей

Первую партию "Фризиума" доставили в Москву

Авиакомпания "Победа" поднимет цены на 5 евро

На Спортивной улице в Дзержинском спасли кота, который сутки просидел на дереве. Питомец забрался так высоко, что пришлось использовать подъемный кран. Пленника на ветке разглядели местные жители и начали искать помощь. В итоге откликнулись работники, которые обрезают деревья. Они подготовили оборудование и аккуратно спустили пушистого под одобрительные возгласы очевидцев.

Подробнее – на телеканале Москва 24.
видео происшествия животные Иван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика