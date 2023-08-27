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27 августа, 18:45

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Оползень разрушил средневековый монастырь в Грузии

Оползень разрушил средневековый монастырь в Грузии

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Оползень разрушил средневековый монастырь в Грузии. Инцидент произошел на глазах туристов. Очевидцы успели заснять ЧП на видео.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Все, кто были рядом, успели отойти на безопасное расстояние.

Разрушенный монастырь располагался в 30 километрах от Тбилиси. Первые постройки датировались шестым веком. Но сейчас это был только исторический памятник, в котором давно не живут люди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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