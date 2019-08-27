Участники "Московского долголетия" установили рекорд на фестивале "Спасская башня". Почти 900 участников проекта исполнили гимн Москвы на Красной площади. Там же выступили 11 хоров, представляющих все округа столицы.

Главная тема фестиваля в этом году – соло с оркестром. Звучат не только традиционные марши, но и бардовские песни, эстрадные композиции и даже рок.

В программу "Спасской башни" входят также конные выступления. Номера подготовили всадники Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.