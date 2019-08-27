Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа 2019, 20:30

Культура

Участники "Московского долголетия" установили рекорд на фестивале "Спасская башня"

Участники "Московского долголетия" установили рекорд на фестивале "Спасская башня"

"Москва и мир": Филевская ветка и музей под водой

Кандидаты в МГД активно ведут свою предвыборную кампанию

"Москва и мир": МАКС открылся и новые острова

Обжаловать "письма счастья" можно будет онлайн

"Это наш город": на фестивале "Цветочный джем" стартовал кулинарный баттл

"Сеть": как починить шкаф с помощью семечек

"Спорная территория": "жулье с жильем"

"Москва сегодня": Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД

Что можно увидеть на авиационно-космическом салоне МАКС

Участники "Московского долголетия" установили рекорд на фестивале "Спасская башня". Почти 900 участников проекта исполнили гимн Москвы на Красной площади. Там же выступили 11 хоров, представляющих все округа столицы.

Главная тема фестиваля в этом году – соло с оркестром. Звучат не только традиционные марши, но и бардовские песни, эстрадные композиции и даже рок.

В программу "Спасской башни" входят также конные выступления. Номера подготовили всадники Кремлевской школы верховой езды и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
видео город культура фестивали Московское долголетие Олег Шоммер
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика