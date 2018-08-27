Чем запомнилось 27 августа в истории

27 августа. В этот день в разные годы и даже столетия императрица Елизавета издает указ официально запрещавший взяточничество в стране (1760), в Пенсильвании пробурили первую в США нефтяную скважину (1859), а в Англии начали курсировать первые междугородние автобусы (1900).

27 августа 1893 года перед особняком Третьяковых в Замоскворечье собралась толпа. Все ждали открытия художественной галереи, которое должно состояться с минуты на минуту. К охране через толпу пробралась пожилая, не богатая женщина. Мне бы, говорит, сыночка посмотреть. Какого сыночка, мать – смеются охранники. Внутри только царь. Вот осмотрит он галерею, тогда и всех остальных пустим. Охране было невдомек, что сын той пожилой женщины действительно был внутри. На картине "Тройка" Перова. Центральную фигуру художник писал как раз с ее единственного сына. Ребенок вскоре умер, а у бедной матери его изображение на картине стало единственным, что осталось от сына.

В галерее что ни картина – история. Полотна братья Третьяковы собирали много лет. Потом создали галерею рядом со своим домом и в итоге подарили ее городу. С одним условием. Этим одним, но важным условием было бесплатное посещение галереи для всех желающих, как было написано в завещании, не менее четырех дней в неделю на протяжении всего года. За исключением праздничных дней. Потому прийти сюда могла и бедная женщина, мечтавшая на сына посмотреть, и состоятельные горожане, желавшие приобщиться к искусству. Правда, прошло чуть больше сотни лет и завещание Третьяковых уже никто не выполняет. Вход в галерею платный – 500 рублей.