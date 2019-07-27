Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

В Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Погибли два человека. По данным главного управления МЧС, он упал в Серпуховском районе в реку Ока. По предварительной версии, причина крушения воздушного судна – столкновение с электропроводами, которое произошло практически сразу после взлета. По факту происшествия организована доследственная проверка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

