Мишустин сообщил о возвращении в РФ около 85% уехавших ранее IT-специалистов

Порядка 85% IT-специалистов, ранее уехавших из страны, уже вернулись. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на площадке конкурса "Лидеры России".

По его словам, правительство оперативно реагирует на возникающие вызовы. В последнее время было принято множество решений, в том числе о поддержке IT-отрасли.

На фоне санкций для поддержки IT-отрасли правительство освободило компании от плановых и внеплановых проверок, запустило программу льготной ипотеки для данных специалистов и предоставило им отсрочку от армии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.