Российские туристы отправились в Турцию, чтобы приобрести продукцию иностранных брендов

Российские туристы отправляются в Турцию, чтобы купить иностранную продукцию. Обвалившийся курс лиры позволяет дешево покупать продукцию брендов, ушедших из России.

О том, можно ли в Турции расплатиться картой "Мир", – в эфире телеканала Москва 24.