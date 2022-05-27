В Кремле прокомментировали заявления Зеленского о возобновлении переговорного процесса

Власти Украины путаются в заявлениях. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, слова, которые произносят в Киеве, часто противоречат друг другу. И такое поведение не дает понять, чего хочет украинская сторона и готова ли она на самом деле проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел.

В пример Песков привел заявление Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Москвой. По словам пресс-секретаря российского лидера, слова украинского президента звучат странно, так как переговорный процесс между Россией и Украиной заблокирован именно Киевом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.