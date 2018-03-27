Путин поручил главе СК оценить действия допустивших трагедию в Кемерове

Владимир Путин поручил главе Следственного комитета дать правовую оценку действиям тех, кто допустил трагедию в торговом центре в Кемерове. Об этом глава государства заявил на совещании по ликвидации последствий пожара, которое началось с минуты молчания.

Руководитель СК Александр Бастрыкин рассказал, что пожарная сигнализация в здании не работала с 19 марта, и ее починкой никто не занимался.

Как отметил президент, налоговые каникулы не должны быть поводом, чтобы не контролировать безопасность услуг частных предпринимателей.

Перед совещанием Путин побывал возле сгоревшего торгового центра. В память о жертвах трагедии он возложил цветы к стихийному мемориалу, куда люди приносят мягкие игрушки и фотографии погибших.