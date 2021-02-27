В Ростехнадзоре назвали одну из причин взрыва в Нижнем Новгороде

Разгерметизация газопровода могла стать причиной взрыва в Нижнем Новгороде. Об этом заявили в Ростехнадзоре.

Магистральная труба проходила в цокольном этаже разрушенного здания. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.