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Новости

27 января 2018, 07:45

Транспорт

Подозреваемого в краже номерных знаков задержали в столице

Подозреваемого в краже номерных знаков задержали в столице

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Предполагаемого вора автомобильных номеров задержали столичные полицейские. Предприимчивый мужчина орудовал в районе Зюзино. Схема была проста: он скручивал регистрационные знаки с машин, а потом предлагал владельцам их выкупить.

Найти возможного воришку оказалось несложно. Он оставлял на лобовых стеклах машин записки со своим телефоном. И однажды вместо автовладельца ему позвонили из полиции. Подробности – в материале телеканала Москва 24.
видео авто Ксения Седунова безопасность
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