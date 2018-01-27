Подозреваемого в краже номерных знаков задержали в столице

Предполагаемого вора автомобильных номеров задержали столичные полицейские. Предприимчивый мужчина орудовал в районе Зюзино. Схема была проста: он скручивал регистрационные знаки с машин, а потом предлагал владельцам их выкупить.

Найти возможного воришку оказалось несложно. Он оставлял на лобовых стеклах машин записки со своим телефоном. И однажды вместо автовладельца ему позвонили из полиции. Подробности – в материале телеканала Москва 24.