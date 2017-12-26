Вторник может стать самым сложным по дорожной обстановке днем за текущую неделю

Сегодня москвичам лучше пересесть на общественный транспорт. По подсчетам ЦОДД, вторник может стать самым сложным по дорожной обстановке днем за неделю. Количество автомобилей на столичных трассах в последнюю неделю увеличилось. Кроме того, в течение дня возможны снег и гололедица.

Заторы могут возникнуть в районах, где из-за новогодних мероприятий перекрыты дороги, а также вблизи торговых центров. Тем, кто планирует уехать из города на машине, советуют сделать это по вылетным магистралям до 15:00 или после 20:00.

По подсчетам специалистов ЦОДД, самые загруженные трассы в этот период – в районе 66-го километра МКАД вблизи станции метро "Войковская", на улице Земляной Вал, и у станции метро "Киевская".

Свободными дороги станут начиная с 29 декабря. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, избегать резких перестроений и маневров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.