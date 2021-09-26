В Многофункциональном миграционном центре в Сахарово наплыв мигрантов

Жители поселка Сахарово удивляются наплыву людей. Там расположен Многофункциональный миграционный центр. Он работает каждый день по 12 часов без перерыва, поэтому по выходным сейчас там особенно многолюдно.

Особый режим для мигрантов действует до 30 сентября. Правила пребывания в стране были смягчены из-за коронавируса. Однако до сих пор остаются люди, предпочитающее откладывать оформление документов.

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