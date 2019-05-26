"Паразиты" Пон Джун-хо из Южной Кореи получили главную награду в Каннах

Во Франции подвели итоги 72-го Каннского кинофестиваля. Главную награду получила картина режиссера Пон Джун-хо из Южной Кореи "Паразиты".

"Золотую ветвь" получила лента о бедной семье, которая пытается поправить свое материальное положение за счет богачей.

Антонио Бандерас назван лучшим актером. Жюри оценило его игру в фильме Педро Альмодовара "Боль и слава". Это трагичная история о талантливом режиссере, который постепенно теряет память.

Приз за лучшую женскую роль достался Эмили Бичем за работу в ленте "Малыш Джо". Это удивительная история об искусственно выведенном цветке, который меняет личность каждого, кто к нему прикоснется.

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