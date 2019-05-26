Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

26 мая 2019, 10:15

Культура

"Паразиты" Пон Джун-хо из Южной Кореи получили главную награду в Каннах

"Паразиты" Пон Джун-хо из Южной Кореи получили главную награду в Каннах

Новые разработки Сеченовского университета уберегут пациентов от инфаркта

В ночном небе над Землей курсирует "поезд" из спутников

Клубы РФПЛ проведут матчи заключительного тура сезона

Стадион "Динамо" открывается последним матчем сезона

Оставленной в квартире без окон и дверей пенсионерке доделали ремонт

Участок Филевской линии закрыт

Пострадавшие в аварии с автобусом в Италии россиянки вылетели в Россию

В ДТП на Суворовской площади погиб один человек

Работающие на велопробеге сотрудники заблокировали автобус

Во Франции подвели итоги 72-го Каннского кинофестиваля. Главную награду получила картина режиссера Пон Джун-хо из Южной Кореи "Паразиты".

"Золотую ветвь" получила лента о бедной семье, которая пытается поправить свое материальное положение за счет богачей.

Антонио Бандерас назван лучшим актером. Жюри оценило его игру в фильме Педро Альмодовара "Боль и слава". Это трагичная история о талантливом режиссере, который постепенно теряет память.

Приз за лучшую женскую роль достался Эмили Бичем за работу в ленте "Малыш Джо". Это удивительная история об искусственно выведенном цветке, который меняет личность каждого, кто к нему прикоснется.

Подробнее – на телеканале Москва 24.
видео Алина Гилева культура
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика