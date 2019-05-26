26 мая 2019, 10:15Культура
"Паразиты" Пон Джун-хо из Южной Кореи получили главную награду в Каннах
Во Франции подвели итоги 72-го Каннского кинофестиваля. Главную награду получила картина режиссера Пон Джун-хо из Южной Кореи "Паразиты".
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