Двое детей погибли при стрельбе в детсаду Ульяновской области. Об этом заявили Минпросвещения региона.

Более 12 тысяч остановочных павильонов в Москве приведут в порядок к началу мая, сообщил Дептранс.

Порядка 900 заявок подано на отсрочку IT-специалистов от армии. Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев.