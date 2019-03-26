Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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26 марта 2019, 07:30

Общество

Миллионер из Австралии открыл вакансию мечты

Миллионер из Австралии открыл вакансию мечты

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Миллионер из Австралии Мэтью Лепри разместил в YouTube ролик. В нем он рассказал, что ищет сотрудника, который будет с ним просто путешествовать и немного помогать. За это Мэтью обещает платить по 52 тысячи долларов в год – больше трех миллионов рублей.

Страховка, проживание и прочие расходы полностью компенсируются. Личный помощник миллионера должен уметь работать с соцсетями и обладать компьютерной грамотностью, организационными навыками, пунктуальностью и работоспособностью. Среди требований к кандидату также отмечается готовность выйти из зоны комфорта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео общество за рубежом Евгения Мирошкина Иван Лозовой
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