Миллионер из Австралии открыл вакансию мечты

Миллионер из Австралии Мэтью Лепри разместил в YouTube ролик. В нем он рассказал, что ищет сотрудника, который будет с ним просто путешествовать и немного помогать. За это Мэтью обещает платить по 52 тысячи долларов в год – больше трех миллионов рублей.

Страховка, проживание и прочие расходы полностью компенсируются. Личный помощник миллионера должен уметь работать с соцсетями и обладать компьютерной грамотностью, организационными навыками, пунктуальностью и работоспособностью. Среди требований к кандидату также отмечается готовность выйти из зоны комфорта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.