Эксперт оценил идею аттестации фирм, организующих походы в горы

Кто и как сейчас организует экстремальные туры? И поможет ли обязательная аттестация турфирм избежать трагедий в будущем?

Эти вопросы мы задали организатору команды "Besson Team" Игорю Бессону. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.