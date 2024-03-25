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25 марта, 15:15

Происшествия

В Боткинской больнице рассказали, как оказывали помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле"

В Боткинской больнице рассказали, как оказывали помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле"

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Врачи Боткинской больницы рассказали о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

После теракта в "Крокус Сити Холле" в Боткинскую больницу было доставлено 13 пострадавших, большая часть из которых находилась в тяжелом состоянии. Главный врач медучреждения Алексей Шабунин отметил, что все они получили срочную диагностику и были экстренно прооперированы.

При этом часть пациентов была доставлена вертолетом. Благодаря слаженной работе сборных врачебных бригад и оснащению больницы их путь до операционной составил всего 3–4 минуты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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