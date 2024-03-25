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25 марта, 13:45

Происшествия

Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте в "Крокусе"

Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте в "Крокусе"

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Михаил Мишустин начал встречу с депутатами Госдумы с объявления минуты молчания в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле". Он выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте.

Кроме того, глава правительства поблагодарил спасателей, людей, ставших донорами крови, а также сотрудников органов внутренних дел, которые смогли оперативно задержать исполнителей преступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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