Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте в "Крокусе"

Михаил Мишустин начал встречу с депутатами Госдумы с объявления минуты молчания в память о жертвах трагедии в "Крокус Сити Холле". Он выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте.

Кроме того, глава правительства поблагодарил спасателей, людей, ставших донорами крови, а также сотрудников органов внутренних дел, которые смогли оперативно задержать исполнителей преступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.