В ЦОДД рассказали о дорожном трафике в Москве

Столичный трафик оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов в городе составляет 223 километра.

О нестандартных затруднениях на дорогах столицы рассказал главный специалист ЦОДД Андрей Нехорошков. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.