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Новости

25 января 2018, 22:00

Мэр Москвы

Сергей Собянин наградил победителей межвузовского чемпионата WorldSkills

Сергей Собянин наградил победителей межвузовского чемпионата WorldSkills

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Столичные студенты сегодня в свой праздник получили награды из рук мэра. В государственном центральном концертном зале "Россия" Сергей Собянин поздравил победителей межвузовского чемпионата World Skills. На конкурсе московская молодежь достойно показала свои профессиональные навыки. Помимо званий и благодарностей призёры получат также денежные выплаты. Золотым медалистам, например, полагается по 400 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео Олег Шоммер Сергей Собянин образование
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