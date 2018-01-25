Сергей Собянин наградил победителей межвузовского чемпионата WorldSkills

Столичные студенты сегодня в свой праздник получили награды из рук мэра. В государственном центральном концертном зале "Россия" Сергей Собянин поздравил победителей межвузовского чемпионата World Skills. На конкурсе московская молодежь достойно показала свои профессиональные навыки. Помимо званий и благодарностей призёры получат также денежные выплаты. Золотым медалистам, например, полагается по 400 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.