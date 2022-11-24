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24 ноября, 21:00

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Возвращение пленных РФ и ответ Минобороны на обвинения в ударах по Киеву

Возвращение пленных РФ и ответ Минобороны на обвинения в ударах по Киеву

Минобороны РФ опубликовало видео с освобожденными российскими военными

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После переговоров с территории Украины удалось вернуть 50 российских военных. Об этом сообщили в Минобороны.
На самолете военно-транспортной авиации всех освобожденных доставят в Москву. В столице их ждет лечение и реабилитация.

В российском Минобороны ответили на украинские обвинения. Российские войска не наносили ударов по Киеву. В городской черте упали иностранные ракеты украинской системы ПВО, заявили в ведомстве.

О том, что Россия не наносит удары по социальной инфраструктуре еще раз напомнил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента заявил, что "специальная военная операция выполняет свои задачи. Ударов по социальным объектам как не было, так и нет, и этому уделяется особое внимание. А что касается целей, которые, прямо или косвенно, имеют отношение к военному потенциалу, то они, соответственно, подлежат поражению".

Единый расчетный центр Минобороны запустил "горячую линию" по вопросам финансового обеспечения мобилизованных и добровольцев.

ФСБ предотвратила попытку теракта на газопроводе, по которому топливо идет в Турцию и Европу. Об этом сообщили в ведомстве. Задержали россиян, они причастны к подготовке и обеспечению атаки, по версии следствия.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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