Пассажиры городского транспорта Москвы смогут замораживать годовые абонементы на 14 дней

В годовом абонементе карты "Тройка" появится опция заморозки. Если купить билет на год, то можно будет приостановить его действие на 14 дней.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что новая опция вводится по просьбам пассажиров. Она начнет работать летом 2023 года. Например, приостановить действие проездного на 14 дней будет удобно тем, кто уезжает из города и не пользуется в это время общественным транспортом.

Данная опция будет добавлена в приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.