Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

24 ноября, 12:00

Транспорт

Пассажиры городского транспорта Москвы смогут замораживать годовые абонементы на 14 дней

Пассажиры городского транспорта Москвы смогут замораживать годовые абонементы на 14 дней

ГД приняла закон о штрафах до 10 млн рублей за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола

У главы завода "Звезда-Стрела" прошли обыски по делу о хищениях – СМИ

Очевидцы прислали кадры дрифтующих автомобилей на дорогах Москвы

Косметическая сеть Oomph откроет свои магазины в начале декабря

РФ наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки оружия – Небензя

Законопроект об обязательной стерилизации домашних животных внесен в Госдуму

В Samsung заявили, что не принимали решения о возобновлении поставок в РФ

Новости часа: суд в Москве арестовал 3 граждан Украины по подозрению в подготовке теракта

Сборная Германии устроила акцию протеста на ЧМ в Катаре

В годовом абонементе карты "Тройка" появится опция заморозки. Если купить билет на год, то можно будет приостановить его действие на 14 дней.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что новая опция вводится по просьбам пассажиров. Она начнет работать летом 2023 года. Например, приостановить действие проездного на 14 дней будет удобно тем, кто уезжает из города и не пользуется в это время общественным транспортом.

Данная опция будет добавлена в приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
видеоЕвгения Мирошкинатранспорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика