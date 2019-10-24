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24 октября 2019, 07:45

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В Москве закрывают Каховскую ветку метро

В Москве закрывают Каховскую ветку метро

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В эту субботу, 26 октября, закроют Каховскую ветку метро из-за строительства Большой Кольцевой линии.

В планах – реконструкция тоннелей и платформ, обновление технической базы. Станции "Каширская", "Варшавская" и "Каховская" вновь откроются для пассажиров уже в составе БКЛ.

До их открытия можно будет пользоваться станциями "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии. Также на участке будет курсировать и компенсационный автобусный маршрут.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео Иван Лозовой Евгения Мирошкина транспорт город
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