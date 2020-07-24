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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Куки-внуки": самгак кимбап

Собянин рассказал о применении ТИМ в ходе реализации программы реновации

Новости часа: Россия разрабатывает новые маршруты для поставок зерна – МИД

Собянин рассказал о начале работы сервиса "Мой питомец" на портале mos.ru

"Газель" вспыхнула на Нелидовской улице

Спецназ Росгвардии обнаружил брошенный украинский танк на территории ДНР

Склад с макулатурой загорелся рядом с Ростовом-на-Дону

"Интервью": Сергей Петриков – о работе НИИ скорой помощи им Н. В. Склифосовского

Фестиваль "Ретрорейс" прошел в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Регулярный речной электротранспорт в Москве – лучший в номинации "Сокращение вредных выбросов в атмосферу". Электробусный парк "Красная Пахра" победил в номинации "Лучшая экологическая программа предприятия".

"Мы уделяем особое внимание поддержанию благоприятной температуры в метрополитене, в усиленном режиме следим за этим в жаркие дни. С 2010 года доля поездов с системами кондиционирования выросла с 4 до более 60%. Также мы обновили на 99% старые вентшахты. Новые вентиляторы позволяют летом снизить температуру на 2–3 градуса и увеличить воздухообмен до 30%", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Пользователи, которые разместят станционные электровелосипеды в специальный порт, получат бонусы. За каждую правильную парковку в приложении "Велобайк" начисляется 10 баллов. 1 балл равен 1 рублю.

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