24 июля 2018, 15:14Общество
На пресс-конференции в ТАСС подвели итоги акции "День без турникетов"
В ТАСС 24 июля состоялась пресс-конференция, посвященная итогам городской акции "День без турникетов". Она прошла в Москве с 19 по 21 июля. Все желающие смогли посетить 38 промышленных предприятий и технопарков, научно-образовательные лекции, концерты и литературные чтения.
О целях акции, ее задачах и результатах проведения рассказали:
- руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин;
- председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук;
- автор и публицист Александр Цыпкин.