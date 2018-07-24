На пресс-конференции в ТАСС подвели итоги акции "День без турникетов"

В ТАСС 24 июля состоялась пресс-конференция, посвященная итогам городской акции "День без турникетов". Она прошла в Москве с 19 по 21 июля. Все желающие смогли посетить 38 промышленных предприятий и технопарков, научно-образовательные лекции, концерты и литературные чтения.

О целях акции, ее задачах и результатах проведения рассказали:

