Московских водителей попросили быть осторожнее за рулем из-за тумана. Им порекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию, а также избегать резких маневров на дороге.

Все из-за тумана, который окутал столицу. В некоторых районах видимость уже заметно снизилась. И, по прогнозам МЧС, подобные погодные условия сохранятся до самого утра. Кроме того, ожидается ухудшение видимости до 300-500 метров.



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