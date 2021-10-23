За последние сутки в Москве выявили 7 803 новых случая коронавируса. Выздоровели 3 986 человека. На графике видно, что число заболевших стремительно растет. В Московской области за сутки заболели 2 783 человека. Выздоровели немногим меньше – 2 333 пациента.

Всего в 85 регионах страны за сутки подтвердились 37 678 случаев. Это новый максимум с начала пандемии. Наименьший суточный прирост наблюдается в Калмыкии, на Камчатском крае, в Магаданской и Сахалинской областях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

