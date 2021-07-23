В Москве выявили 3 425 новых случаев коронавируса. Об этом рассказали в оперативном штабе. Выздоровели за сутки 7 010 человек.

В Московской области положительный анализ на ковид сдали еще 1 965 человек. Выписали по выздоровлению 2 102 пациента

Всего в России зафиксировали 23 811 новых случаев коронавируса. Среди заболевших 10,5% бессимптомников. Москва вошла в топ регионов с минимальными темпами суточного прироста. Также в нем Орловская область и Татарстан. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.