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23 июля 2018, 12:35

Происшествия

В Подмосковье пенсионер впал в кому после избиения сиделкой

В Подмосковье пенсионер впал в кому после избиения сиделкой

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В Подмосковье арестовали сиделку, которая жестоко избила и изувечила 84-летнего пенсионера. Инцидент произошел в военном городе Чехов-2. По предварительной информации, женщину наняли родственники, чтобы она ухаживала за пожилым мужчиной. Однако во время очередного визита, между сиделкой и пенсионером произошла ссора, которая переросла в яростное избиение. В какой-то момент нападавшая схватила вазу и продолжила наносить удары тяжелым предметом. В результате мужчина получил тяжелейшие травмы. Сейчас он находится в больнице в состоянии комы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия общество Алина Гилева
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