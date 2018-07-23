В Подмосковье пенсионер впал в кому после избиения сиделкой

В Подмосковье арестовали сиделку, которая жестоко избила и изувечила 84-летнего пенсионера. Инцидент произошел в военном городе Чехов-2. По предварительной информации, женщину наняли родственники, чтобы она ухаживала за пожилым мужчиной. Однако во время очередного визита, между сиделкой и пенсионером произошла ссора, которая переросла в яростное избиение. В какой-то момент нападавшая схватила вазу и продолжила наносить удары тяжелым предметом. В результате мужчина получил тяжелейшие травмы. Сейчас он находится в больнице в состоянии комы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.