Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 24 и 25 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Новости

В российский прокат вышла драма "Гений математики"

В российский прокат вышла драма "Гений математики"

Минцифры РФ прорабатывает отказ от блокировки некоторых пиратских кинотеатров – СМИ

Во Франции обнаружили древнейшие в мире наскальные рисунки, оставленные неандертальцами

Экоактивисты вылили зеленую краску на площадь перед дворцом Броньяр в Париже

Новости регионов: над Черным морем заметили "парящий" в небе корабль

Собянин рассказал о программе бесплатного профобучения для москвичей с инвалидностью

На западном радиусе будущего МЦД-4 завершили обкатку составов "Иволга 3.0"

В Госдуме приняли во втором чтении проект, меняющий систему получения водительских прав

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Только 7% популярных отелей Египта имеет защиту от акул

На этой неделе в российский прокат вышла драма из Южной Кореи. Фильм называется "Гений математики".

Главный герой – юноша Хан Джи-у учится в выпускном классе элитной школы. Он из бедной семьи и попал сюда благодаря отличной успеваемости, но математика дается ему с трудом. Из-за выходки Джи-у выгоняют из общежития. Чтобы не расстраивать мать, он напрашивается жить в коморке пожилого школьного охранника. Там и выясняется, что старик гениально решает даже самые сложные математические задачи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
видеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика