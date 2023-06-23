В российский прокат вышла драма "Гений математики"

На этой неделе в российский прокат вышла драма из Южной Кореи. Фильм называется "Гений математики".

Главный герой – юноша Хан Джи-у учится в выпускном классе элитной школы. Он из бедной семьи и попал сюда благодаря отличной успеваемости, но математика дается ему с трудом. Из-за выходки Джи-у выгоняют из общежития. Чтобы не расстраивать мать, он напрашивается жить в коморке пожилого школьного охранника. Там и выясняется, что старик гениально решает даже самые сложные математические задачи.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.