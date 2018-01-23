"Правила города": как вести себя на катке

Московские парки в Татьянин день приглашают всех студентов на катки и горки. Для учащихся подготовят квесты, мастер-классы, экскурсии и вечеринки. Ну а как себя вести на катке? Что надевать, чтобы не замерзнуть? Как правильно падать? И что не стоит брать с собой на лед?

Первое правило: одевайтесь тепло и удобно. На льду температура кажется ниже. В идеале надевайте спортивные штаны и термобелье. Джинсы лучше оставить для других случаев: на катке они сковывают движения и не греют.

Второе правило: идете на каток – берите с собой минимум личных вещей. И на время катания все их лучше оставить в камере хранения, в идеале – даже ключи и мобильный телефон.

Третье правило: на катке не едят и не пьют. Делать это можно в кафе поблизости. Соответственно, с собой на лед не нужно брать никаких пирожков, бутылок и стаканов, особенно стеклянных. Все это – в целях безопасности.

Четвертое правило: вышли на лед – катитесь в потоке, не подрезая и не пугая других его участников. Быстрый набор скорости и сложные спортивные элементы относятся к агрессивному катанию. Они могут привести к травмам в том числе и тех виртуозов, которые их выполняют.

Пятое правило: падать нужно только по ходу движения. И ни в коем случае не вперед коньками. Так вы можете порезать окружающих. Не падайте под движущегося человека. Он может наехать на вас коньком. При падении держите ноги вместе и не подкладывайте руки под ребра, иначе возможны и растяжение, и переломы кисти и предплечья.

Шестое правило: если упали и сильно ударились, оцените свое состояние, можете ли вы двигаться. При необходимости вызовите скорую. На катках есть медпункты. Там окажут первую помощь. А в праздники и во время проведения массовых мероприятий на катке могут дежурить спасатели.

