Презентация "Поезда Деда Мороза" прошла на Киевском вокзале

На Киевском вокзале прошла презентация "Поезда Деда Мороза", который вскоре отправится в путешествие по разным городам страны. Состав включает 19 вагонов, в которых предусмотрены места для игр и квестов, ресторан и кукольный театр. Все вагоны украшены гирляндами и росписью. Главный волшебник лично осматривал и принимал состав.

Маршрут поезда меняется каждый год. В этом году отправной точкой станет Тайшет – город в Иркутской области. Состав отправится оттуда 19 ноября и прибудет в столицу 3 января 2025 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.