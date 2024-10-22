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22 октября, 07:30

Транспорт

Презентация "Поезда Деда Мороза" прошла на Киевском вокзале

Презентация "Поезда Деда Мороза" прошла на Киевском вокзале

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На Киевском вокзале прошла презентация "Поезда Деда Мороза", который вскоре отправится в путешествие по разным городам страны. Состав включает 19 вагонов, в которых предусмотрены места для игр и квестов, ресторан и кукольный театр. Все вагоны украшены гирляндами и росписью. Главный волшебник лично осматривал и принимал состав.

Маршрут поезда меняется каждый год. В этом году отправной точкой станет Тайшет – город в Иркутской области. Состав отправится оттуда 19 ноября и прибудет в столицу 3 января 2025 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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