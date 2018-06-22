Уголовное дело возбудили против бразильских болельщиков

Бразильские фанаты извинениями уже не отделаются. Против них завели уголовное дело. Болельщики спели издевательскую песню в адрес россиянки и сняли все на видео. Ролик спровоцировал бурю возмущения, особенно в Бразилии. Там шутников решили серьезно наказать.

Во время чемпионата многим девушкам приходится выслушивать непристойные предложения и шутки. Как относятся россиянки к флирту на грани – в сюжете телеканала Москва 24.