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22 июня 2018, 23:45

Общество

Уголовное дело возбудили против бразильских болельщиков

Уголовное дело возбудили против бразильских болельщиков

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Бразильские фанаты извинениями уже не отделаются. Против них завели уголовное дело. Болельщики спели издевательскую песню в адрес россиянки и сняли все на видео. Ролик спровоцировал бурю возмущения, особенно в Бразилии. Там шутников решили серьезно наказать.

Во время чемпионата многим девушкам приходится выслушивать непристойные предложения и шутки. Как относятся россиянки к флирту на грани – в сюжете телеканала Москва 24.
видео общество ЧМ-2018 Павел Рыбальченко Вероника Иващенко
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