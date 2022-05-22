Высадка летних растений началась в парке "Зарядье"

В парке "Зарядье" началась высадка летних растений.

Уточняется, что уже привезены ящики с горшками, в которых проросли цветы. В парке более тысячи деревьев, 6 тысяч кустарников и сотни тысяч многолетних цветов. Растения подбирали специалисты главного Ботанического сада МГУ.

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