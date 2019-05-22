Работа метро постепенно восстанавливается после ЧП

Полностью восстановить работу метро планируют в ближайшее время. На Большой кольцевой линии уже возобновилось движение поездов. Несколько часов назад в тоннеле застряли три поезда. Пассажиров пришлось эвакуировать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.