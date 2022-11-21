Инспекторов МАГАТЭ предупредили об опасности осмотров мест обстрелов на Запорожской АЭС

Осмотр мест обстрелов на Запорожской АЭС инспекторами МАГАТЭ небезопасен. Об этом заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. ВСУ возобновили обстрелы после двухмесячного затишья.

Как сообщило ранее Минобороны России, только за 19–20 ноября по станции выпустили 25 снарядов. Один из них попал в крышу спецкорпуса, где хранится ядерное топливо. Стрелявших удалось подавить ответным огнем. Радиационный фон в районе ЗАЭС в норме.

Представители МАГАТЭ посещали электростанцию в начале сентября. После чего опубликовали доклад, призвав создать вокруг объекта зону безопасности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.