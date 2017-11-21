Остановка упала на автобус на Алтуфьевском шоссе

На Алтуфьевском шоссе на автобус упала остановка. Все произошло недалеко от торгово-развлекательного центра. Когда конструкция обрушилась, в салоне находились порядка 20 человек. Один пассажир получил травмы.

Причиной аварии, по словам водителя автобуса, стали низко висящие провода. Машина зацепила их крышей, из-за чего и обрушилась часть конструкции остановки. Большинство пассажиров злополучного автобуса приезда ГИБДД не дождались и разъехались по домам. Некоторые все же задержались, чтобы сообщить следователям детали этого происшествия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.