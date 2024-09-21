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Новости

21 сентября, 22:15

Новости

Новости регионов: двое детей умерли в Красноярском крае от пищевого отравления

Новости регионов: двое детей умерли в Красноярском крае от пищевого отравления

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Двое детей умерли от пищевого отравления в Красноярском крае

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Двое детей умерли в Красноярском крае от пищевого отравления. ЧП произошло в селе Красная Сопка. Как сообщили в СК, накануне трагедии вся семья поужинала курицей и пельменями из местного магазина. Возбуждено уголовное дело.

В Тихорецком районе Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских дронов. Эвакуировали около 1,2 тысячи человек. С людьми работают медики, психологи и волонтеры. Сейчас населению ничего не угрожает.

Водолазы МЧС обследуют атомную подводную лодку К-27, которая была затоплена у берегов Новой Земли в Арктике 42 года назад. Субмарина лежит на глубине более 30-ти метров и представляет сильную радиационную опасность. Специалисты берут необходимые пробы в суровых погодных условиях.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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