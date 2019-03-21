На северо-западе Москвы сносят официально установленный шлагбаум

Жители одного из дворов в Северном Тушине собирают подписи, чтобы не сносили шлагбаум, который закрывает въезд на придомовую территорию.

Сообщается, что демонтировать его их заставляет суд. Это при том, что три года назад на установку они получили официальное разрешение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.