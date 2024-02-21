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21 февраля, 16:15

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Мэр Москвы рассказал о развитии территории Мнёвниковской поймы

Мэр Москвы рассказал о развитии территории Мнёвниковской поймы

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Собянин: мост между Мнёвниковской и Филевской поймами достроим в этом году

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В Мнёвниковской пойме идет строительство нового моста, который свяжет ее с Филевской поймой. Как отметил Сергей Собянин, с его помощью можно будет проехать от Шелепихинской набережной до Северо-Западной хорды.

Кроме того, как отметил мэр Москвы, новое сооружение будет не только выполнять свою функцию, но и послужит украшением города. Архитекторы специально поработали над современным дизайном моста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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