Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах в Казахстане, у него более 80% голосов. Это данные exit poll. Остальные пять кандидатов серьезно отстают от действующего президента.

Выборы прошли без серьезных нарушений, заявили в делегации наблюдателей от Совета Федерации РФ. Таким образом, выборы можно считать состоявшимися, легитимными и соответствующими как национальному, так и международному законодательству. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.