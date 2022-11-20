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20 ноября, 23:15

Политика

Токаев побеждает на выборах в Казахстане

Токаев побеждает на выборах в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах в Казахстане, у него более 80% голосов. Это данные exit poll. Остальные пять кандидатов серьезно отстают от действующего президента.

Выборы прошли без серьезных нарушений, заявили в делегации наблюдателей от Совета Федерации РФ. Таким образом, выборы можно считать состоявшимися, легитимными и соответствующими как национальному, так и международному законодательству. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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