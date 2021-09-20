Партия "Новые люди" набрала 6,07% по итогам обработки более 45% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ. Таким образом, "Новые люди" преодолели минимальный пятипроцентный порог для прохода в Госдуму.

Председатель партии Алексей Нечаев поблагодарил всех за поддержку.

"Мы очень рады. <...> Большое спасибо всем нашим сторонникам, которые все три дня голосовали и поддерживали партию", – сказал Нечаев.

По мнению представителей партии, успех на выборах обусловлен новыми стандартами и политикой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.